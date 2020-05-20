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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«صورة طبق الأصل».. هكذا نجح «الاختيار» في تصميم مبنى كمين «البرث» (صور)

الأربعاء 20/مايو/2020 - 10:46 م
الاختيار
الاختيار
هاجر رضا
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حرص صناع مسلسل "الاختيار" منذ بدايته على توضيح مدى خسة وندالة جماعة الإخوان الإرهابية والتكفيريين، وهذا ما اتضح في الحلقة 27 من المسلسل والذي يعرض على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث أوضحت الحلقة مدى بسالة وشجاعة قواتنا المسلحة في مواجهة الإرهابيين للحفاظ على أرض الوطن.


تدور أحداث المسلسل، حول قصة العقيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة في الجيش المصري، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح شمال سيناء عام 2017 أثناء محاولته للتصدي لهجوم مسلح في سيناء.

"الدستور" يرصد دقة العمل في وجود صورة طبق الأصل من المبنى الذي استشهد فيه أبطالنا في مربع البرث تحديدًا يوم 7 يوليو عام 2017، حيث لم تختلف الصورة التي صدرها مخرج العمل بيتر ميمي عن الحقيقية، وحرص المخرج على إظهار كيف عانى جنودنا وجاهدوا في البناء، وأوضح أيضًا مدى تعاون الجميع في بنائه حتى الانتهاء منه.

«الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق، ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الشرف وهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق وغيرهم.

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