أيرلندا تعتزم فتح سفارة في أوكرانيا نهاية العام الجاري

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن أيرلندا تعتزم فتح سفارتها في أوكرانيا بحلول نهاية العام الجاري 2020.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" اليوم، أن هذه المسألة تمت مناقشتها خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ووزير الشؤون الخارجية والتجارة في أيرلندا سيمون كوفيني، حيث أولى وزيرا الخارجية اهتمامًا خاصًا للتعاون الثنائي بين البلدين، وتبادل الوزيرين المعلومات حول التغلب على عواقب جائحة فيروس كورونا والإجراءات التي اتخذتها حكومتا البلدين للعودة إلى الحياة الطبيعية.وأكد وزير الخارجية الأيرلندني أن بلاده تعتزم فتح سفارة لها في أوكرانيا بحلول نهاية عام 2020.من جانبه، قال وزير الخارجية الأوكراني أن افتتاح السفارة الأيرلندية في كييف سيكون علامة مهمة في العلاقات بين البلدين، مضيفًا أنه من المتوقع أيضا وصول بعثة أعمال أيرلندية إلى أوكرانيا بحلول نهاية العام، نحن بحاجة إلى تطوير التجارة بسرعة وكفاءة وجذب الاستثمارات الأيرلندية في أوكرانيا".وأشار كوليبا إلى دعم أيرلندا المستمر لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية بما في ذلك داخل المنظمات الدولية.