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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط تاجر مخدرات بـ5 طرب «حشيش» بالبحر الأحمر

الأربعاء 20/مايو/2020 - 09:58 م
حشيش
حشيش
كتب- علي عواد
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تمكن ضباط مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط عاطل بأحد الفنادق الشعبية وسط مدينة الغردقة، وبحوزته 5 طرب حشيش، ونصف كيلو جرام من نبات البانجو المخدر بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وتلقى اللواء أشرف حشيشن مدير أمن البحر الأحمر، والعميد محمد دردير مدير مباحث المديرية، إخطارًا يفيد بتمكن المقدم رامي الشيخ، رئيس قسم الآداب، والرائد محمود عبدالوهاب وكيل القسم، من ضبط عاطل وبحوزته 5 طرب حشيش، ونصف كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، بقصد الاتجار، في أثناء تواجده داخل أحد الفنادق الشعبية وسط المدينة.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر المتهم بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات.

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