30 إصابة جديدة بكورونا في مالي

أعلنت وزارة الصحة المالية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين منذ أول ظهر للوباء في البلاد نهاية شهر مارس الماضي إلى 931 شخصًا.وأكدت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة المالية الرسمية، أنه تم شفاء 543 من المصابين، بينما توفي 55 منهم، في حين يواصل 329 علاجهم في المستشفيات.