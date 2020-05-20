ريم سامي: شقيقي من رشحني لـ«البرنس».. وحملني مسئولية كبيرة

قالت الفنانة الشابة ريم سامي، إن شقيقها المخرج محمد سامي هو من رشحها للمشاركة في مسلسل "البرنس"، ويعتبر أهم الأشخاص الذي آمنوا بموهبتها.وأضافت ريم في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الفنان محمد رمضان نجم كبير وجاد ومحترف جدا في عمله، وكان دائم التشجيع لها داخل "لوكيشن" التصوير، خاصة أنها ما زالت في بداية مشوارها الفني.وتابعت، أن "الديو" الذي قدمته مع الفنان أحمد داش بشخصية "نورا" خلال أحداث المسلسل تقبله الجمهور، إذ كانت بينهما "كيمياء" في العمل في أثناء التصوير ونجاح هذه الشخصية جعل على عاتقها مسئولية كبيرة في اختياراتها الفترة المقبلة، كي تسير على نفس خطى ونجاحات الشخصيات التي قدمتها، خاصة أن دورها العام الماضي في مسلسل "ولد الغلابة" حققت من خلاله نجاحا كبيرا.مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان ويُعرض على شاشة "دي إم سي"، ويشارك في بطولته كل من الفنانين نور اللبنانية وروجينا ورحاب الجمل وأحمد زاهر وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي ومحمد مهران وأحمد داش وريم سامي وآخرين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.