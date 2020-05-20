جامعة كفر الشيخ تطلق مبادرة «فكرتك حياة» بدعم 240 ألف جنيه

أطلقت جامعة كفر الشيخ، ممثلة في مكتب "التايكو" مبادرة بعنوان "فكرتك حياة" ممولة من مركز ربط الجامعة بالصناعة "التايكو"، بما يضمن توفير التمويل المبدئي للنماذج الأولية للأفكار التي تمت الموافقة عليها بعد تحكيم ومناقشة الأفكار المقدمة بواسطة لجنة فنية من المختصين.يأتي ذلك فى إطار الدورالمجتمعي لجامعة كفر الشيخ، وفى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا وإيمانا بدور الجامعة، ممثلة في مكتب ربط الجامعة بالصناعة في توفير حلول لمشكلات المجتمع تعتمد على أسس علمية صحيحة.وتقدم 14 مقترحا في مبادة "فكرتك حياة" وسيتم تمويل 5 مشروعات تساهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتدعم الجامعة من خلال مكتب TICO عددا من المشروعات التي تساهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد بمبلغ 240 ألف جنيه لدعم مشروعات، وكذلك توفير فرص التواصل مع عدد من قطاعات الصناعة بالمجتمع المحلي لتوفيرها على نطاق تجاري موضحا كما يلي:وأكد رئيس الجامعة، أنه سيتم تصميم وتنفيذ طابعة ثلاثية الأبعاد بمكونات محلية 50،000 جنيه واستخدام موانع التصاق الموائع النانومترية التجارية لتطوير معدات وقائية للأطقم الطبية 50،000 جنيه، وتصنيع جهاز قياس حرارة الأشعة تحت الحمراء بمكونات موجودة محليا 20،000 جنيه وتصنيع وتنفيذ جهاز التنفس الصناعي باستخدام مكونات محلية 100،000 جنيه وتصنيع ألياف نانومترية مركبة جديدة لتنقية الهواء وكقناع للوجه 20،000 جنيه.كما تطرح الجامعة من خلال مكتب ربط الجامعة بالصناعة عدد 4 مشروعات لقطاعات الصناعة بالمجتمع المحلي لدراسة إمكانية لتوفيرها على نطاق تجاري وهي: جهاز تحكم أتوماتيكي في مفاتيح الكهرباء يعمل بدون اللمس وجهاز تحكم إلكتروني للمصعد الكهربائى يعمل بدون اللمس والتحكم في فتح وغلق الباب أتوماتيكيا بدون لمس وبوابة تعقيم ذاتية بمكونات محلية.وشدد دسوقي، على حرص إدارة الجامعة على دعم الإجراءات والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتشجيع البحث العلمي التطبيقي والتقدم للمشروعات التنافسية، وتحول الأفكار إلى منتجات واكتشاف تقنية جديدة للمساهمة في مواجهة هذا الظرف الاستثنائي الذي تواجهه البلاد.وأضاف د. دسوقي بأن تلك المبادرة أتاحت للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين والمبتكرين والمخترعين والطلاب توظيف دراستهم الأكاديمية والعلمية والبحثية، كما عملت على تهيئة البيئة المناسبة لتنمية الكوادر البشرية على أحدث أساليب البحث العلمي، وتعزيز ثقافة المبادرة والتميز في تنفيذ مشروعات تعتمد على الإبداع لزيادة التصنيع المحلي.