للمرة الثانية خلال 24 ساعة.. العثور على جثة متحللة لمُسن في بورسعيد

عثر سكان عمارة بمساكن النشار في حي المناخ بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، على جثة متحللة لرجل مُسن داخل شقته.تلقت شرطة النجدة، بلاغا من سكان عمارة بمساكن النشار في حي المناخ، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق، فانتقل ضباط مباحث قسم شرطة المناخ إلى الشقة، وتبين من الفحص وجود جثة شخص يدعى "مصطفى إبراهيم مصطفى"، 80 عاما، متوفيا وهو جالس على كرسي داخل شقته، كما تبين أنه يعيش بمفرده، وحرر محضر بالواقعة، وجاري نقله إلى مشرحة المستشفى والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت بالأمس على جثة "هدى أبو هاشم حسين"، 60 عاما، جثة متحللة منذ حوالي 10 أيام داخل شقة بمساكن 23 ديسمبر خلف حي المناخ.