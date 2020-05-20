إيطاليا تشجع المفوضية الأوروبية على إنشاء صندوق انعاش طموح

أجرى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اتصالا هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تبادلا خلاله وجهات النظر حول صندوق الإنعاش الأوروبي.وأوضحت الحكومة الإيطالية - في بيان نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الأربعاء - أن المكالمة استعرضت آفاق صندوق انعاش طموح لمواجهة تحدي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في ضوء عرض المفوضية الأوروبية لمقترحها بهذا الصدد يوم الأربعاء المقبل 27 مايو.وقال كونتي: "أشجع المفوضية الأوروبية ورئيستها فون دير لاين على تقديم اقتراح طموح في الأيام القادمة لصندوق الانعاش وميزانية الاتحاد الأوروبي المتعددة السنوات بما يتماشى مع احتياجات وتوقعات المواطنين الأوروبيين".وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن "حجم موارد الأدوات الأوروبية مجتمعة - بما في ذلك صندوق الانعاش - لا يرقى إلى التقديرات التي تعتبرها العديد من المؤسسات العامة والخاصة ضرورية لإبقاء الاقتصاد الأوروبي في وضع مقبول"، منوهًا بأن "صندوق النقد الدولي يتوقع على سبيل المثال أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بمقدار 5ر7 نقطة مئوية هذا العام".