رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 20 مايو 2020 الموافق 27 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إيطاليا تشجع المفوضية الأوروبية على إنشاء صندوق انعاش طموح

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:31 م
جوزيبي كونتي
جوزيبي كونتي
طباعة
أجرى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اتصالا هاتفيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تبادلا خلاله وجهات النظر حول صندوق الإنعاش الأوروبي.

وأوضحت الحكومة الإيطالية - في بيان نقلته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية اليوم الأربعاء - أن المكالمة استعرضت آفاق صندوق انعاش طموح لمواجهة تحدي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في ضوء عرض المفوضية الأوروبية لمقترحها بهذا الصدد يوم الأربعاء المقبل 27 مايو.

وقال كونتي: "أشجع المفوضية الأوروبية ورئيستها فون دير لاين على تقديم اقتراح طموح في الأيام القادمة لصندوق الانعاش وميزانية الاتحاد الأوروبي المتعددة السنوات بما يتماشى مع احتياجات وتوقعات المواطنين الأوروبيين".

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن "حجم موارد الأدوات الأوروبية مجتمعة - بما في ذلك صندوق الانعاش - لا يرقى إلى التقديرات التي تعتبرها العديد من المؤسسات العامة والخاصة ضرورية لإبقاء الاقتصاد الأوروبي في وضع مقبول"، منوهًا بأن "صندوق النقد الدولي يتوقع على سبيل المثال أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بمقدار 5ر7 نقطة مئوية هذا العام".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الصحة» تنفي أرقام إصابات ووفيات كورونا على السوشيال ميديا

الصحة: 21 وفاة و745 إصابة جديدة بكورونا

خصم 1% من رواتب الموظفين لمدة سنة لمواجهة تداعيات كورونا

رسميًا.. «الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

الصور

image description

تراويح ليلة القدر

image description

كيف أثر «كورونا» على مسيرة 10 قرون من صناعة الفانوس بمصر؟

image description

كحك العيد بالكمامة في زمن كورونا

image description

المصريون يتسوقون لشراء ملابس العيد

image description

فطار رمضان على الكورنيش

الأكثر قراءة

رسميًا.. «الأوقاف» تعلن ضوابط صلاة عيد الفطر

مصدر بـ«الصحة» يوضح أسباب ارتفاع أعداد مصابي كورونا

خصم 1% من رواتب الموظفين لمدة سنة لمواجهة تداعيات كورونا

إغلاق المقابر خلال أسبوع العيد بالمنصورة

إنفوجراف

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

حكاية مشهد في مسرحية "مجنون ليلى" تسبب في ضرب فاطمة رشدي لعزيز عيد

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

صوت سعاد حسني أكثر تعبيرًا من وجهها ونيللي مفتعلة.. كيف رأت هند رستم فنانات جيلها

قصة كتاب سرى ظل حبيس أدراج أمبرتو إكو حتي وفاته

نجم الساعة

راقصة الملوك.. سهير زكي تصف أعظم رقصة في حياتها: "هذه ليلة عمري وشاهدني 500 مليون"

الصحة

دراستان جديدتان تؤكدان احتمالية عدم إصابة الإنسان بكورونا بعد شفائه

«الصحة العالمية»: «كورونا» تشعل الحروب والأفارقة يدافعون عن حقوقهم

تطوير لاصقة جل تعزز التئام جروح مرضى السكرى

الدروس المستفادة من «سن الثلاثين»

منوعات

«سبوتيفاي» تستحوذ على الحق الحصري لأكثر المدونات الصوتية تحميلا بأمريكا

إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل في فرنسا بسبب كورونا

حكم بالإعدام عبر تطبيق «زوم» فى سنغافورة

نتائج مشروع البحث.. الاستعلام عن نتيجة الأبحاث 2020 عبر منصة ادمودو new.edmodo

مقالات الرأي
ماجد حبته
صالح كامل
ثروت الخرباوي
الشخصية الإخوانية فى أدب نجيب محفوظ
د.مينا بديع عبدالملك
فرحة الإسكندرية برسامة أسقفها !!
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [1]
المزيد

الثقافة

«التنسيق الحضاري» يشرف على تطوير عقارات ميدان التحرير

«الثقافة» تتسلم أكثر من 25 موقعًا بعد الانتهاء من صيانتها

«إبداعات قصصية» تتيح عددًا من إصداراتها إلكترونيًا للقراء

تحت الطبع.. رواية «مخطوط بطرسبورغ» عن دار الرافدين