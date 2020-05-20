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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قنا: استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية من اليوم

الأربعاء 20/مايو/2020 - 06:57 م
أشرف الداودى
أشرف الداودى
قنا: إسلام البكري
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أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، استمرار رفع درجة الاستعداد والتأهب فى جميع الوحدات المحلية والقطاعات الخدمية واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وذلك تحسبًا لسوء الأحوال الجوية المتوقع حدوثها أو سقوط أمطار، حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية الذى أوضحت أن البلاد سوف تتعرض لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط الأمطار على أغلب الأنحاء تكون رعدية أحيانا، وتصل لحد السيول اعتبارًا من اليوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبل.

ووجه محافظ قنا رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع أى طوارئ محتملة، كما وجه جميع الجهات المختصة بالاستعداد لمواجهة أي أزمات، طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الأزمات ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.

كما كلف الداودى رؤساء الوحدات المحلية ومديرى المديريات المعنية بمراجعة موقف الطرق وتفعيل غرف العمليات والتأكد من توافر مهام الإغاثة وتجهيز أماكن الإيواء وتجهيز المخزون الاستراتيجى من السلع التموينية والمرور على جميع مخرات السيول بنطاق المحافظة للتأكد من جاهزيتها ومراجعة أعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية لتجاوز الأزمة حال حدوثها.

وأكد محافظ قنا في بيان صحفي له انعقاد غرفة إدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية وتوجيه المسئولين للتعامل معها.

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