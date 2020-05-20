الأمن العام يضبط 202 قضية مخدرات و186 سلاحا ناريا

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 186 قطعة سلاح نارى، و202 مخدرات وتنفيذ 78 ألف و698 حكما قضائيا متنوعا،خلال حملات استهدفت مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.و أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة،عن ضبط 186 قطعة سلاح نارى، بحوزة 159 متهما تضمنت «14 بندقية آلية، وبندقية رصاص، و31 بندقية خرطوش، و9 طبنجات، و131 فرد محلي،و 454 طلقة مختلفة الأعيرة، و15 خزينة، و205 قطعة سلاح أبيض».وتنفيذ 78 ألف و698 حكما قضائيا متنوعا تضمن «319 حكم جناية، 22422 حكم حبس جزئي، 4269 حكم حبس مستأنف، 40205 حكم غرامة، 11483 حكم مخالفة».كما تم ضبط تشكيلين عصابيين ضما 5 متهمين، ارتكبوا حادثين متنوعين، وضبط 202 قضية مخدرات بحوزة 216 متهم، ضُبط خلالها «كمية من مخدر البانجو وزنت 22،390 كيلو جرام،و كمية من مخدر الحشيش وزنت 9،980 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 4،531 كيلو جرام، وكمية من مخدر البودرة وزنت 170 جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 438 جرام، وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 2،684 كيلو جرام،و كمية من مخدر الفودو وزنت 220 جرام، 9127 قرص مخدر».وضبط 38 متهمًا هاربًا من المراقبة، و16 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة، وضبط 196 دراجة نارية مخالفة، وضبط 18986 مخالفة مرورية، وفحص 73 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 11 منهم.تم اتخاذ الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.