أستاذ «أوبئة» يتوقع 20 ألف حالة نهاية مايو حال مواصلة الاستهتار

قال إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن معدلات الإصابات بفيروس "كورونا" تزايدت بشكل كبير وغير متوقع بالنسبة للسيناريوهات الآمنة.وأضاف عنان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية dmc، أنه فى حال استهتار المواطنين وترددهم بكثرة على الشوارع مع عدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، فإنه من المتوقع أن تسجل حالات الإصابة بفيروس "كورونا" بنهاية شهر مايو 20 ألف حالة.ولفت إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" عقب إجازة العيد، وذلك فى حال استمرار تزايد نزول المواطنين للشارع وعدم التزامهم المنازل.وأضاف أن نسب الشفاء الحالية من فيروس "كورونا"سجلت 28%، مشيرًا إلى أن هناك معدل 4 حالات شفاء مقابل تسجيل حالة وفاة من فيروس "كورونا".