آخر استعدادات السكك الحديدية لعيد الفطر المبارك (فيديو)

قال المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الهيئة ملتزمة بتطبيق قرارات الحظر التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بدء من يوم الأحد المقبل وحتى يوم الجمعة الموافق 29 مايو الجاري.وأوضح المهندس سامي عبد التواب، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أنه يتم العمل بشكل طبيعي ولكن في الأوقات المسموح فيها من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء، وذلك حتى يوم السبت المقبل.وأشار نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إلى أنه تم الدفع بتشغيل عدد من القطارات تتناسب مع المواعيد خارج الحظر، فضلًا عن الحجز عبر الإنترنت، لافتًا إلى أن الدفع بقطارات جديدة يخفف الزحام داخل القطارات.ونوه بأن أغلب الركاب ملتزمين بمواعيد الحظر، موضحًا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يتم تعقيم جميع القطارات قبل الرحلة وأثناءها وبعدها، كما أن أعمال النظافة تقوم على قدم وساق.