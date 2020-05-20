مقتل مدني وإصابة طفلين في اشتباكات مرتزقة أردوغان بعفرين

لقى مواطن سورى مصرعه وأصيب طفلان آخران، اليوم، إثر اشتباكات بين الفصائل المسلحة الموالية لأنقرة فيما بينها بمدينة عفرين بريف حلب الشمالى.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا، بأن الاشتباكات بين الإرهابيين المدعومين من أنقرة التابعين لما يسمى الجبهة الشامية ومجموعات إرهابية أخرى أسفرت عن مقتل مدني وإصابة طفلين آخرين بجروح متفاوتة.وقتل وأصيب عشرات من الإرهابيين خلال الأسابيع الأخيرة جراء الاشتباكات فيما بين المجموعات الإرهابية المرتبطة بنظام أردوغان في مناطق انتشارها بأرياف الحسكة والرقة وحلب.وفى وقت سابق من اليوم، تجددت الاشتباكات بين الفصائل المسلحة من جانب وقوات الجيش السورى وقوات قسد من جانب آخر بعين عيسى.