مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 20-5-2020 فى محافظات مصر
الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:50 ص
أحمد عاشورطباعة
يقدم "الدستور" في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة مواقيت الصلاة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء 20 مايو، وفقًا لموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
ويتحرى المسلمون خلال تلك الأيام عن ليلة القدر والتي تعد خير من ألف شهر، حيث نزل فيها القرآن على الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك خلال الأيام الوترية منها، ويبدأ المسلمين في قراءة القرآن والصلاة وقيام الليل بكثرة.
دعاء ختم القرآن الكريم
من الطرق السهلة لختم القرآن الكريم في شهر أن يقرأ المسلم قبل الصلوات الخمس أو بعدها صفحتين من كتاب الله، ومعلوم أنّ الصفحتين عبارة عن أربع أوجه، فيكون مجموع ما يقرأه الإنسان في اليوم عشرة صفحات أي عشرون وجهًا وهو عدد صفحات الجزء من القرآن، وبالتالي وباتباع هذه الطريقة على مدار الشهر يستطيع الإنسان أن يقرأ القرآن الكريم خلال شهر، وأما إذا كان الشهر عبارة عن تسعة وعشرون يومًا عوض المسلم النقص من خلال قراءة صفحتين ونصف في الجمعة أي عشر صفحات في الشهر.
وكان كثير من الصحابة رضوان الله عليهم يختمون القرآن في سبعة أيام، حيث كانوا يجزئونه سبعة أحزاء حتّى يتمكنوا من إكمال ختمته في أسبوع، وذكر السيوطي في الاتقان أنّ الصحابة كانوا يختمونه في سبع، ومنهم من كان يختمه في شهر، وبعضهم يختمه في شهرين، ومنهم من كان يختمه في مدّة أطول من شهرين.
وتنشر الدستور لقراءها مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء في محافظات مصر
توقيت صلاة الظهر 11:51 ص
ميعاد صلاة العصر 3:28
موعد صلاة المغرب 6:45
ميعاد صلاة العشاء 8:13
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:18 ص
توقيت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:35
توقيت صلاة المغرب 6:52 م
موعد صلاة العشاء 8:22 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:12
توقيت صلاة الظهر 11:47 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
ميعاد صلاة المغرب 42: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:11 م
مواعيد الصلاة في شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:13 ص
توقيت صلاة الظهر 11:39
موعد صلاة العصر 3:11
توقيت صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء 7:54 م
مواقيت الصلاة في أسوان
موعد صلاة الفجر 3:28 ص
توقيت صلاة الظهر 11:45 ص
موعد صلاة العصر 3:11 م
توقيت صلاة المغرب 6:30 م
موعد صلاة العشاء 7:52
ويتحرى المسلمون خلال تلك الأيام عن ليلة القدر والتي تعد خير من ألف شهر، حيث نزل فيها القرآن على الرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك خلال الأيام الوترية منها، ويبدأ المسلمين في قراءة القرآن والصلاة وقيام الليل بكثرة.
دعاء ختم القرآن الكريم
من الطرق السهلة لختم القرآن الكريم في شهر أن يقرأ المسلم قبل الصلوات الخمس أو بعدها صفحتين من كتاب الله، ومعلوم أنّ الصفحتين عبارة عن أربع أوجه، فيكون مجموع ما يقرأه الإنسان في اليوم عشرة صفحات أي عشرون وجهًا وهو عدد صفحات الجزء من القرآن، وبالتالي وباتباع هذه الطريقة على مدار الشهر يستطيع الإنسان أن يقرأ القرآن الكريم خلال شهر، وأما إذا كان الشهر عبارة عن تسعة وعشرون يومًا عوض المسلم النقص من خلال قراءة صفحتين ونصف في الجمعة أي عشر صفحات في الشهر.
وكان كثير من الصحابة رضوان الله عليهم يختمون القرآن في سبعة أيام، حيث كانوا يجزئونه سبعة أحزاء حتّى يتمكنوا من إكمال ختمته في أسبوع، وذكر السيوطي في الاتقان أنّ الصحابة كانوا يختمونه في سبع، ومنهم من كان يختمه في شهر، وبعضهم يختمه في شهرين، ومنهم من كان يختمه في مدّة أطول من شهرين.
وتنشر الدستور لقراءها مواعيد الصلاة اليوم الأربعاء في محافظات مصر
مواقيت الصلاة فى القاهرةموعد صلاه الفجر 3:18 ص
توقيت صلاة الظهر 11:51 ص
ميعاد صلاة العصر 3:28
موعد صلاة المغرب 6:45
ميعاد صلاة العشاء 8:13
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 3:18 ص
توقيت صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:35
توقيت صلاة المغرب 6:52 م
موعد صلاة العشاء 8:22 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
موعد صلاة الفجر 3:12
توقيت صلاة الظهر 11:47 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
ميعاد صلاة المغرب 42: 6 م
توقيت صلاة العشاء 8:11 م
مواعيد الصلاة في شرم الشيخ
موعد صلاة الفجر 3:13 ص
توقيت صلاة الظهر 11:39
موعد صلاة العصر 3:11
توقيت صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء 7:54 م
مواقيت الصلاة في أسوان
موعد صلاة الفجر 3:28 ص
توقيت صلاة الظهر 11:45 ص
موعد صلاة العصر 3:11 م
توقيت صلاة المغرب 6:30 م
موعد صلاة العشاء 7:52