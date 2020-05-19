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محمد العسيري

القبلة

في ليلة 27 رمضان.. «الدستور» ترصد احتفالات الجامع الأزهر بليلة القدر (صور)

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:23 م
احتفالات الجامع الأزهر
احتفالات الجامع الأزهر بليلة القدر
أميرة العناني - تصوير علاء أحمد
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«إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْر».. قراءة القرآن في رمضان وفي العشر الأواخر من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه» رواه مسلم، وكان صحابة رسول الله صلى الله وعليه وسلم يجتهدون فى قراءته فى ذلك الشهر المبارك.

في حالة إيمانية، ارتبطت بليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك، حضرها «الدستور» في الجامع الأزهر، حيث يؤدي الأئمة والعاملون به صلاة العشاء والتراويح، ويتم إذاعتها عبر إذاعة القرآن الكريم، وبثها مباشرة من خلال صفحات السوشيال ميديا الأزهرالشريف «فيسبوك – تويتر- إنستجرام- يويتوب».

اختلفت تلك الليلة الوترية في أجوائها واحتفالاتها هذا العام بسبب فيروس كورونا المسجد، فالصلاة مقتصرة على الأئمة والعاملين على الرغم من قلة أعداد المصلين داخل الجامع الأزهر إلا الجامع لم يفقد حالة التضرع إلى المولى عز وجل أن يعجل برفع البلاء والوباء عن العباد والبلاد وأن يعجل بزوال غمة فيروس كورونا.

كما أعد المركز الإعلامي للأزهر الشريف، احتفالية ليلة القدر بالجامع الأزهر بحضور أئمة المسجد والعاملين به فقط، مع الالتزام باتخاذ التدابير والاحترازات الوقائية من جائحة كوفيد 19، بدأت بما تيسر من آيات الذكر الحكيم، وأعقبها كلمة الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، تحدث فيها عن فضل شهر رمضان، وليلة القدر المباركة، وكيفية التقرب فيها إلى الله عز وجل وطلب العفو والمغفرة منه تعالى، فضلا عن فقرات من الابتهالات والأدعية الدينية التي قدمها الشيخ حسام محمد أبو العز الأجاوي، المبتهل بالإذاعة والتليفزيون، والزهراء لايق حلمي، الطالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري، وقدم فقرات الحفل، الإذاعي محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي بالأزهر.

ونقلت فعاليات الاحتفالية مباشرة عبر صفحات الأزهر الشريف الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حرصا من الأزهر على بث الأجواء الروحية المتصلة بالشهر الكريم، خاصة خلال العشر الأواخر، وما في لياليها من الأجر العظيم والفضل العميم، عسى أن يتقبل الله دعائنا ويفرج عنا أجمعين هذه الأزمة التي يعاني منها العالم بأكمله.

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