مصرع مسنة إثر مشاجرة بين عائلتين على أرض زراعية بأسيوط

لقيت سيدة مسنة مصرعها، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين وإطلاق أعيرة نارية لخلاف على حد أرض زراعية بدائرة مركز الفتح بأسيوط.تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب خلاف بين عائلتين وإطلاق أعيرة نارية.وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بقرية عرب الكلابات بين بيت "مرزوق" وبيت "على عبد الله" وذلك لنشوب خلال على حد أرض زراعية.وأسفرت المشاجرة عن وفاه السيدة "ورده. م. ا" 50 سنة، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى الإيمان بالأربعين.تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة لتباشر التحقيقات.