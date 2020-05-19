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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

صوت الشعب يطالب المواطنين بالالتزام بتعليمات الدولة لمواجهة كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:02 م
لمستشار أحمد حسين
لمستشار أحمد حسين البراوي،
إسلام نصير
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وجه المستشار أحمد حسين البراوي، رئيس حزب صوت الشعب رسالة إلى المواطنين بعد أن وصلت الإصابات بفيروس كورونا إلى أعلى درجة منذ بداية انتشار الوباء، حيث سجلت ٧٢٠ إصابة، مناشدهم ضرورة الالتزام التام بتعليمات الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مؤكدا أنه لا مفر من الالتزام حرصا على مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف البراوي، في تصريحات صحفية اليوم، أننا وصلنا إلى مرحلة صعبة، والأعداد في تزايد مستمر بسبب عدم الوعي الكافي من المصريين، حيث إن الغالبية لا ترتدي الكمامات ولا القفازات وهذا يشكل عبئا ثقيلا على الدولة التي تبذل جهودا كبيرة في محاربة الفيروس الذي ضرب العالم كله.

وأشار البراوي إلى أننا في حزب صوت الشعب كثفنا التوعية في كافة المحافظات ومستمرين في عمليات تطهير وتعقيم المنشات والمصالح الحكومية والخاصة والشوارع، ولكن هذا يحتاج إلى وقفة جادة وحاسمة من المواطنين حتى تكلل جهود الحكومة بالنجاح والخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة.

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