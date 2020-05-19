حكاية أغنية سجّل منها عبد الوهاب أسطوانة واحدة لعبد الناصر

في حوار مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، أجرته مجلة «الشبكة» بعد رحيل الرئيس المصري جمال عبد الناصر، قال إن «عبد الناصر كان يحب من الأغاني الخاصة بي قصيدة عزيز أباظة، يامنية النفس ما نفسي يناجيه، وقد عصفت بها نايًا وهجرانًا» ومن الأغاني الحديثة كان يحب أغنية «ومرت الأيام».وتابع «عبد الوهاب»: «كان ناصر يحب طابع الرصانة في الأغاني، أو بمعنى آخر كان يحب الأغاني الرصينة، ويقول إنها الاختبار الحقيقي لقدرة الفنان، وأذكر أنني سجلت له اغنية «مرت الأيام» تسجيلًا خاصا له يسمعه بنفسه».وواصل: «كنت أستلهم أناشيدي وألحاني من حبي له، وكان هذا أكبر ينبوع فياض، ولهذا لم أكن أتعثر فيه أو أتلكأ، إن ما لحنته عن عبد الناصر كان من أسرع ما أصنع من ألحان، ولن أنسى نشيد «حبيب الكل يا ناصر» إن الجماهير التي تهتف له في كل العواصم العربية هي التي وضعت له هذا اللحن، فقد سمعتها تهتف له «كلنا بنحبك يا ناصر.. هنفضل جمبك يا ناصر» فلما لحنته لم أكن إلا مترجما لشعب يحب قائده ويلحن له الهتاف على كل طريق».