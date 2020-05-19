تفاصيل اندلاع حريق بمستشفى حميات إمبابة

قال الدكتور باسم عيسى، مدير مستشفى حميات امبابة، إنه نشب حريق في أحد مباني مستشفى حميات إمبابة، أثناء وقت الإفطار، ولم يتم التعرف على أسباب الحريق حتى الآن، لافتًا إلى أنه لا يوجد إصابات داخل المستشفي وجميع المرضى بخير.وأكدت هيئة المستشفيات التعليمية أنه تم السيطرة على الحريق وإخلاء المبنى المجاور ولا توجد خسائر بشرية.كان رواد التواصل الاجتماعى تداولوا فيديو لاندلاع حريق بمستشفى حميات إمبابة.