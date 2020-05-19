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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. الحكم على زوجة شادى محمد فى «سرقة شقة طليقها»

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:19 م
شادي محمد
شادي محمد
عادل عبد العال
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تصدر محكمة جنح مستانف مدينة نصر حكمها في قضية زوجة شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، في حكم حبسها لمدة 3 سنوات في اتهامهم بسرقة شقته.

أقوال اللاعب شادي محمد
كانت النيابة قد استمعت لأقوال اللاعب شادي محمد، واتهم زوجته بسرقة شقته أثناء وجوده في مدينة شرم الشيخ.
وقال لاعب الأهلي إنه اكتشف اختفاء مبلغ كبير وميداليات ودروع حصل عليها من النادي الأهلي والمنتخب إضافة إلى وسام الجمهورية من شقته، عقب عودته من السفر.

البداية وتفاصيل القضية
البداية كانت بتلقي قسم شرطة أول مدينة نصر بلاغا من شادي محمد، لاعب النادي الأهلي السابق، باكتشاف سرقة متعلقاته الشخصية ميداليات، واتهم زوجته بالسرقة، وانتقلت النيابة لشقة لاعب الأهلى السابق، لمعاينتها.

وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات، وسؤال الشهود الموجودين بعمارة لاعب الأهلي السابق، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 قسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.

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