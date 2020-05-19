الاختيار الحلقة 26.. منسي يقتحم وكرا إرهابيا في مربع البرث

تبدأ أحداث الحلقة 26 من مسلسل الاختيار بمشهد تمركز منسي ورجال الكتيبة ١٠٣ صاعقة في مربع البرث، حيث يتعايشون ويتدربون هناك لمواجهة التكفيريين والقضاء عليهم وإفساد مخططاتهم ضد الجيش.ويستعد الإرهابيون للقيام بعدد من العمليات حيث يقوموا بتجميع عدد كبير من المتفجرات شديدة الخطورة ويخفونها، كما يقوم منسي ورجاله بالهجوم على عدد من التكفيرين في الصحراء بالقرب من مربع البرث.ويتسلل منسي ورجاله لوكر إرهابي في صحراء سيناء بالقرب من مربع البرث، وأثناء الاشتباكات ينقذ إحدى السيدات السيناوية وأطفالها المتواجدة بالقرب من الإرهابيين.وتنتهي الحلقة بمشهد انتصار منسي ورجاله على التكفيريين، ويعودوا مرة أخرى إلى مربع البرث، ويحيي منسي رجاله قائلا «عاش وحوش سينا، رفعتوا رأس الجيش يا رجالة وشرفتونا».الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد ومها نصار وضياء عبدالخالق وإنعام سالوسة ومحمود حافظ، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج تامر مرسي، ويعرض يوميًا على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً.