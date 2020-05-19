محمد ثروت سائق «توكتوك» في «ماحدش فاهم حاجة»

قدم الفنان محمد ثروت شخصية سائق «توكتوك» في برنامج المقالب «ماحدش فاهم حاجة» الذي يتم عرضه عبر فضائية MBC مصر.وخلال الحلقة استفز محمد ثروت ركابه بأن يقوم بضم الطفل الذي يشارك في تصوير البرنامج معه في التوكتوك، ويتبعه بمحمد وهو شاب ضخم يشارك معه في تصوير الحلقات أيضًا ليتم حصر الراكب بين صديقيه الأمر الذي يتسبب في غضب الراكب ويمتنع عن دفع الأجرة.ويكشف محمد ثروت عن المقلب بعد اقتراب الأمر من المشادة بينه وبين الراكب بسبب الأجرة.