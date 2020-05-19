«الصحة العالمية» توافق على إجراء تحقيق دولي حول وباء كورونا

أفادت قناة "العربية" الإخبارية بأن الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية وافقت خلال مؤتمر عقد الثلاثاء بالإجماع على قرار يقضي بإجراء تحقيق دولي حول تفشي جائحة كورونا.وذكرت القناة أن الدول التي شاركت في الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية، الذي انعقد عبر الإنترنت لأول مرة، تبنت قرارا بالإجماع يدعو إلى "تقييم محايد ومستقل وشامل" للاستجابة الدولية للأزمة، بما في ذلك التحقيق في الخطوات التي قامت بها المنظمة و"إطاراتها الزمنية في ما يتعلّق بوباء كوفيد-19".يأتي القرار بعد ساعات على دعوة الرئيس الأمريكي المنظمة إلى إجراء تعديلات جذرية في عملها تحت طائلة إيقاف بلاده بشكل دائم للتمويل، بعد أن علقه بشكل مؤقت قبل أسابيع.