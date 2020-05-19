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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

طرح مناظرة فرج فودة فى معرض الكتاب

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:09 م
المفكر الكبير فرج
المفكر الكبير فرج فودة
جمال عاشور
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قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، إن الهيئة تجهز في الوقت الحالي، لعرض مناظرة المفكر الكبير فرج فودة التي أجريت في معرض القاهرة الدولي للكتاب 1992 وكانت سببًا في اغتياله أونلاين للجمهور.

وأضاف الحاج علي في تصريحاته لـ"الدستور"، أن الهيئة اختارت طرح المناظرة في الوقت الحالي، نظرًا للجدل الكبير الذي أثير مؤخرًا حول فرج فودة، مؤكدة على أنه أحد علماء ومفكري التنوير في مصر.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على رفع الوعي ونشر المعرفة والتصدي للأفكار الظلامية، أو أي أفكار تحاول تشويه المفكرين والكتاب، موضحًا أن فرج فودة دفع حياته ثمنًا لمسيرة التنوير.

يأتي ذلك ضمن مبادرة وزارة الثقافة خليك في البيت الثقافة بين إيديك، التي تقدمها وزارة الثقافة كإجراء احترازي للحماية من فيروس كورونا.

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