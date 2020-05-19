رفع درجة الاستعداد القصوى فى سوهاج لاستقبال عيد الفطر

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وأجهزتها التنفيذية والأمنية، خلال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، ومنع الإجازات للقيادات المحلية وتأمين المنشآت الحكومية وتفعيل غرف العمليات وتشكيل فريق عمل للتدخل السريع واتخاذ إجراءات الحيطة والحذر.وأكد المحافظ على جميع الوحدات المحلية للمركز والمدن والأحياء بالعمل على الانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك بإعداد خطط عمل تنفيذية بكل قطاع خدمي والتنسيق مع جميع القطاعات لتوفير مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية وبكميات مناسبة، وتطبيق كل الضوابط والتعليمات التى أكد عليها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشأن الإجراءات الاحترازية خلال فترة العيد للوقاية من انتشار فيروس كورونا.