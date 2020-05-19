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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة 18 متهمًا بالاتجار بالبشر في قصر النيل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:13 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 18 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بقصر النيل لجلسة 20 يوليو.

صدر القرار برئاسة المستشار السيد البدوي أبوالقاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وتامر محمد العربي، وأمانة سر محمد فريد، وهاني شحاتة.

اتهامات النيابة للمتهمين

كشف قرار الإحالة في القضية رقم 21 لسنة 2019، حصر أموال عامة عليا، عن أن المتهمين أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص، تعمل وفق تنظيم يتمثل في اصطناع المتهمة الأولى المحررات المزورة التي تستخدم لتهريب المهاجرين، وإدارة الثاني والثالث تلك الجماعة وتوزيع المهام على أعضائها، فضلا عن قيام المتهم الثاني بتحديد وتنسيق حجز مواعيد مقابلات راغبي الهجرة غير الشرعية لدى سفارات الدول الأجنبية.

وقيام المتهم الثالث بالتوسط لدى أعضاء الجماعة الإجرامية واستقطاب راغبي الهجرة وتسليمهم المحررات المصطنعة المطلوبة لتقديمها للسفارات، لاستخراج تأشيرات دخول تلك الدول المستهدفة من أجل الحصول بشكل مباشر على منافع مادية تصل إلى مائة ألف جنيه عن المهاجر.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين، بأن دبروا انتقال المهاجر "ا. ك. ا" بطريق غير مشروع إلى دولة عمان باستخدام وثيقة سفر مزورة، وانتقال المهاجر"م. أ. ا" بطريق غير مشروع إلى دولة هولندا، بأن تمكنوا من استخراج وثيقة سفر مزورة له وهي تأشيرة دخول تلك الدولة.

كما أضاف قرار الإحالة شروع المتهمين في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بأن شرعوا في انتقال راغب الهجرة "م. أ. خ" بطريق غير مشروع إلى دولة سلطنة عمان، وانتقال راغب الهجرة "ي. ج" لدولة تركيا.

وأشار قرار الإحالة إلى قيام المتهمة الأولى بارتكاب تزوير في محررات رسمية ومحررات لإحدى الشركات المساهمة، بأن اصطنعت محضر تصديق نسبته زورا لمكتب توثيق رشيد أثبت به على خلاف الحقيقة حضور المهاجر كمشتر والبائع له لقطعة أرض بمحافظة كفرالشيخ بالتاريخ الثابت منح التأشيرات لسالفي الذكر، وتزوير في محررات رسمية بأن اصطنعت إقرارا نسبته زورا لوالد الطفل "ي. م"، أثبتت به على خلاف الحقيقة موافقة المقر على مرافقة المتهم الحادي عشر لنجله للسفر لفرنسا، وذيلته بمحضر تصديق أثبت به على الحقيقة حضور والدي الطفل لمكتب توثيق رشيد والتوقيع أمام الموظف المختص.

كما أشار قرار الإحالة إلى قيام المتهمين الرابع والخامس والثاني عشر بعمليات استقطاب راغبي السفر للخارج للعديد من الدول الاجنبية، على نحو غير مشروع، منها دول السويد، وهولندا، وكندا، وإستونيا، وفنلندا، والمجر، والاتفاق معهم على تدبير انتقالهم إلى خارج مصر من خلال تسليمهم مستندات مصطنعة تمكنهم من الحصول على تأشيرة سفر تستخدم عبر الموانئ المصرية بمشاركة المتهمة الأولى.

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