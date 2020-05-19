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الثلاثاء 19 مايو 2020 الموافق 26 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المجتمع المدني يساهم بـ140 ألف لتر مطهرات لتعقيم الشروق

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:25 ص
المهندس عبدالرءوف
المهندس عبدالرءوف الغيطى
علا العلاف
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كشف المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم تنظيم حملات مكافحة صباحية ومسائية، تجوب كافة أنحاء مدينة الشروق للحد من انتشار الحشرات الطائره وعلى رأسها الذباب والبعوض، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين من أضرار الحشرات الطائرة وبالتزامن مع حلول مواسم الإنتشار بفصلي الربيع والصيف.

وقال إن المجتمع المدنى شارك بحملات التطهير والتعقيم حيث تمت المساهمة بكمية تقرب من (140 ألف لتر) استهدفت المنشآت الحيوية والطرق والمحاور الرئيسية بمدينة الشروق.

وأوضح أن أعمال المكافحة تتم بأجهزة الضباب والرذاذ بجانب المكافحة الأرضية لبؤر توالد يرقات الذباب والبعوض، وذلك دون تجاوز عدد الحملات المقررة للمكافحة لتحقيق الغرض منها.

وأشار إلى أن الحملات تأتى بهدف القضاء نهائيًا على تلك الظاهرة وما تسببه أيضًا من معاناة للمواطنين.

ومن جهة أخرى لفت رئيس الجهاز إلى إستمرار حملات تطهير وتعقيم المدارس والمراكز التجاريه ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

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