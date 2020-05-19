تراجع قياسي لمبيعات السيارات في أوروبا خلال أبريل
الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:33 ص
وكالاتطباعة
سجلت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي تراجعا قياسيا خلال أبريل الماضي، على خلفية تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).
وأشار اتحاد مصنعي السيارات في اوروبا اليوم الثلاثاء إلى تراجع مبيعات السيارات في الاتحاد خلال الشهر الماضي على أساس سنوي بنسبة 3ر76 في المئة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأشار اتحاد مصنعي السيارات في اوروبا اليوم الثلاثاء إلى تراجع مبيعات السيارات في الاتحاد خلال الشهر الماضي على أساس سنوي بنسبة 3ر76 في المئة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.