تراجع قياسي لمبيعات السيارات في أوروبا خلال أبريل

سجلت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي تراجعا قياسيا خلال أبريل الماضي، على خلفية تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).وأشار اتحاد مصنعي السيارات في اوروبا اليوم الثلاثاء إلى تراجع مبيعات السيارات في الاتحاد خلال الشهر الماضي على أساس سنوي بنسبة 3ر76 في المئة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.