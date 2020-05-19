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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-5-2020 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:18 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-5-2020
وسام عطية
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يقدم لكم "الدستور" سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19-5-2020 فى البنوك المصرية، وذلك وسط تعزيز التخفيف التدريجي لإجراءات العزل العام التي فُرضت لمكافحة فيروس كورونا، حيث يبحث الكثير من المستثمرين وأيضًا المغتربين عن أسعار الدولار في مختلف البنوك المصرية.

وتغيرت أسعار الدولا بشكل طفيف جدا، كما يتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.

وينشر"الدستور"، في هذا التقرير، بعض الأسعار الأكثر تداولا في مصر اليوم الثلاثاء 19 مايو 2020 في مختلف البنوك المصرية:

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 19 - 5 - 2020


في البنك المركزي المصري وصل سعر الدولار لـ 15.72 جنيه للشراء - و15.85 جنيه للبيع.

* بنك مصر وصل إلى 15.68 جنيه للشراء - 15.78 جنيه للبيع بنفس السعر السابق.
* بنك عودة بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.
* بنك الإسكندرية بـ 15.69 جنيه للشراء - 15.79 جنيه للبيع.
* بنك قناة السويس بـ 15.74 جنيه للشراء - 15.84 جنيه للبيع.
* بنك HSBC وصل لـ 15.70 جنيه شراء - 15.80 جنيه للبيع.
* بنك البركة بـ 15.74 جنيه للشراء - 15.84 جنيه للبيع.
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) بـ 15.74 جنيه للشراء - 15.84 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي بـ 15.72 جنيه للشراء - 15.82 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي بـ 15.74 جنيه للشراء - 15.84 جنيه للبيع.
البنك العربي الإفريقي بـ 15.74 جنيه للشراء - 15.84 جنيه للبيع.
بنك قطر الوطني بـ 15.70 جنيه للشراء - 15.80 جنيه للبيع.

وتراجعت العملة الأمريكية بنحو 0.2 بالمائة مقابل الين مسجلة 107.20 ين للدولار بعد أن أظهرت بيانات أن اليابان انزلقت صوب الركود للمرة الأولى منذ 2015. ويستعد صانعو السياسات لأسوأ تراجع اقتصادي في البلاد منذ فترة ما بعد الحرب.

يشار إلى أن الدولار أمس الإثنين، تراجع مع تلقي الإقبال على المخاطرة الدعم من التفاؤل بشأن إعادة فتح الاقتصادات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، مما رفع العملات المرتبطة بالسلع الأولية، كما عزز التخفيف التدريجي لإجراءات العزل العام التي فُرضت لمكافحة المرض التفاؤل في الأسواق في أنحاء العالم على الرغم من توتر تجاري جديد بين الولايات المتحدة والصين.

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