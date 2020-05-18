بعد لقائه محافظ الدقهلية.. وزير الري: أنا بخير وسيتم فحص المخالطين

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إنه بصحة جيدة، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا خلال لقائه بالدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الذي أُعلن إصابته اليوم بفيروس كورونا.وأوضح "عبد العاطي" في بيانٍ له، أن الإجراءات شملت ارتداء الكمامات والقفازات، وكذلك الحفاظ على المسافات البينية والبعد الاجتماعي خلال اللقاء وعدم المصافحة بالأيدي، مشيرا إلى أنه سيتم تعقيم المكتب بالمطهرات، وفحص كافة المخالطين فى ضوء الحرص على صحة العاملين بالوزارة.وأعرب الدكتور عبد العاطى على خالص تمنياته بالشفاء العاجل للدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ويهيب الدكتور عبد العاطى بكافة المصريين بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن ذلك الفيروس اللعين قريب من الجميع.وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى قد استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتعلق بالشأن المائي والمشروعات المشتركة.