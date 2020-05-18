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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة سمكرى وعاطلين للمحاكمة لسرقتهم السيارات بالسلام

الإثنين 18/مايو/2020 - 11:09 م
نيابة
نيابة
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة السلام، اليوم الاثنين، بإحالة سمكرى وعاطلين للمحاكمة لاتهامهم بسرقة السيارات بالسلام.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم "أمير. د" سمكرى، و"زاهر. ع"، و"أحمد. م" عاطلين، وأقروا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع والتوصيلات الكهربائية، وذلك بهدف تفكيكها وبيعها، وأقروا بسرقتهم لـ٦ سيارات بذات الأسلوب.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة السلام تفيد بسرقة سيارتهم، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين واقتيادهم لقسم الشرطة، وأقروا بارتكاب وقائع سرقة السيارات بهدف تفكيكها وبيعها والكسب الغير مشروع منها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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