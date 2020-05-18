أبوظبي: حريصون على تعزيز قدرات القطاع الصحي لمواجهة كورونا

أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الإثنين، حرص بلاده على مواصلة تعزيز قدرات القطاع الصحي وجاهزيته لضمان استجابته القوية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.وقال بن زايد، خلال تفقده مستشفى الإمارات الميداني لمعالجة مصابي فيروس كورونا المستجد، والذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 1200 سرير، وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، إن الإمارات لن تدخر جهدًا في سبيل تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والخدمات الطبية وكل ما يضمن صحة أفراد المجتمع وسلامتهم فحياة الإنسان والحفاظ عليها دائما تأتي على قمة أولوياتها ولا تعلوها أهمية.واطلع محمد بن زايد، خلال الجولة، على جاهزية المستشفى المزود بأحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات الطبية بهدف دعم القطاع الصحي في الإمارات وقدراته الاستيعابية واستعداده لمواجهة التحديات وتعزيز جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد بجانب توفير رعاية وخدمات علاجية وفق أفضل المعايير الصحية العالمية فيما يتعلق بالسلامة والجودة والخبرات والمعدات الطبية.وأشار إلى أن المستشفى الميداني يشكل إضافة إلى المستشفيات الحكومية والخاصة ومؤسسات ومراكز الرعاية الطبية المتخصصة، التي تعد أحد أهم مكونات المنظومة الصحية في الإمارات من خلال تكامل أدوارها وتضافر جهودها خلال هذه الظروف في التصدي لفيروس كورونا "كوفيد - 19" وتقديم أفضل الرعاية الطبية للمرضى وفق أعلى المعايير العالمية.