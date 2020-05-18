تركيا: إصابات كورونا تتجاوز الـ150 ألفًا

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بمرض كوفيد-19 في تركيا ارتفع إلى 150593 اليوم الإثنين، مع تشخيص إصابة 1158 شخصا بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وبدأت تركيا، التي تحتل المرتبة التاسعة على مستوى العالم من حيث عدد حالات الإصابة، في اتخاذ خطوات لتخفيف إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا. وانخفض عدد الحالات اليومية من ذروته في أبريل.وأظهرت البيانات أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بسبب المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي بلغ 4171 بينما تعافى 111577 شخصا. وأجرت تركيا ما يزيد على 1.6 مليون اختبار منذ بدء تفشي المرض.