الرئيس الصيني يرد على الاتهامات الموجهة لبلاده بسبب كورونا

عقب الاتهامات المستمرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن الصين وراء انتشار فيروس كورونا.أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الاثنين، أن بلاده تعاملت بشفافية من لحظة اكتشاف فيروس كورونا.وجاءت تصريحات الرئيس الصيني خلال الحفل الافتتاحي للجلسة الـ73 لجمعية الصحة العالمية، عبر الفيديو، بناء على دعوة من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس.وتابع بينج أن "منظمة الصحة العالمية يجب أن تقود أي مراجعة حول فيروس كورونا"، وفقا لما نقلته العربية نت.ودعا بينج إلى تضامن دولي في مواجهة جائحة كورونا.ودعا الرئيس الصيني، أيضًا، لضرورة توفير التكنولوجيا والمساعدات الطبية للدول الإفريقية لمواجهة الفيروس.وفي وقت سابق من اليوم، اتهم مسئول أمريكي في البيت الأبيض أن الصين نشرت فيروس كورونا عمدا لباقي دول العالم.