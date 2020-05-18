الهند تقدم مليونى دولار لدعم الأونروا

أكدت السلطات الهندية دعمها ومساندتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين الأونروا، وقدمت مليونى دولار للوكالة.وأعلنت الحكومة الهندية، تقديم مليوني دولار لدعم البرامج والخدمات الأساسية للوكالة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.وأكد السفير الهندى لدى فلسطين سونيل كومار، استمرار دعم بلاده أنشطة الأونروا في المنطقة، قائلا "نيابة عن الحكومة الهندية أود أن أعرب عن تقديري للعمل المميز والمساعي التي تقوم بها الأونروا، نؤمن أن مساهمتنا ستدعم أنشطة الوكالة وتقديم المساعدة اللازمة للاجئين الفلسطينيين، وستساعد في تحقيق إمكانياتهم الكاملة في التنمية البشرية".وكانت الهند رفعت مساهمتها المالية السنوية للأونروا من 1.25 مليون دولار أمريكي في عام 2016 إلى 5 ملايين دولار في عامي 2018 و2019، وتعهدت بتقديم 5 ملايين دولار أخرى عام 2020.