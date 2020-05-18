إيبارشية طما تبث خدمة مدارس الأحد للصم والبكم «أونلاين»

قامت إيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسوهاج، ببث خدمة مدارس الأحد "الأنشطة الكنسية"، للصم والبكم، وذلك عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وتقدم الإيبارشية أسبوعيا، تحت رعاية الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، خدمات مدارس الأحد لمختلف المراحل العمرية بالإيبارشية، وذلك كبديل عن تعليق الأنشطة الكنسية للأطفال منذ شهر مارس الماضي بقرار كنسي صادر من المجمع المقدس، للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.ويحرص أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على المشاركة في تقديم عظات روحية "أونلاين"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك كبديل عن إغلاق الكنائس وتعليق الصلوات وفقا لقرار المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي تم إصداراه خلال شهر مارس الماضي للحد من التجمعات، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم النظر في إعادة فتح الكنائس منتصف شهر يونيو المقبل بشكل تدريجي.