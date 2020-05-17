كيف يساعد «كحك العيد» في تحسين الحالة النفسية؟

أيام قليلة ويحل عيد الفطر المبارك، حيث ترفع الكثير من البيوت حالة الطوارئ لصنع الأطعمة الخاصة، ويبدأ البحث عن طريقة عمل الكحك بالملبن، خاصة بعد تفشى فيروس كورونا، الذى دفع البعض إلى تجنب شراء الجاهز من الخارج تجنبًا للإصابة بالفيروس القاتل.وكعادة المصريين دائمًا ما يربطوا الأعياد والمناسبات بالطعام، ففى عيد الفطر ينتشر "الكحك والبسكويت" كأحد مظاهر الفرح والسعادة.طبيب نفسى: إعداد "كحك العيد" فى المنزل يزيد هرمون السعادةأكدت الدكتورة صفيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسى، أن إعداد أطعمة العيد "الكحك والبسكويت" فى المنزل من الأمور التى تزيد من هرمون السعادة لأفراد الأسرة.وأوضحت "عبد السلام" أن التفاف الأطفال أمام الأمهات ومشاركة الأزواج أيضًا من الأمور التى تساعد فى إزاحة المشكلات الزوجية، بالإضافة إلى زيادة الترابط الأسرى.طبيب نفسي ينصح بتناول "كحك العيد" للتصدى للاكتئابمن جانبه، أوضح الدكتور أحمد هلال، استشارى الطب النفسى، أن تناول أطعمة عيد الفطر، تساعد فى الحمد من القلق والاكتئاب.وأشار هلال، إلى أن تناول "كحك العيد" من العلاجات الفعالة لزيادة هرمون السعادة، مؤكدًا أن تناول الأطعمة فى مناسباتها تساهم بشكل كبير فى تحسين الحالة المزاجية.