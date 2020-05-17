«الوزراء» يكشف سبب عدم تطبيق الحظر الكلي في أسبوع العيد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن فرض الحظر الكلي في عدد من الدول لم يأت بنتائجه المرجوة، بل تسبب في نزف اقتصادي، مشيرا إلى أنه عندما خففت تلك الدول إجراءات الإغلاق عاودت أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الارتفاع مرة أخرى.ورد المستشار نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، على من يطالب بتطبيق حظر كامل في أسبوع العيد، قائلًا: "اللي بيقول هما أسبوعين ميتين والإجازات فيهم كتيرة، بينظر للقطاع الحكومي فقط، لكن القطاع الخاص يعمل كل أيام الأسبوع، والنظرة الضيقة واختزال الأمر أن 5 أيام الحكومة هيغيروا الوضع نظرة قاصرة، لأن القطاع الخاص يعمل جمعة وسبت وإغلاق القطاع الخاص استنزاف كبير جدًا لهذا الاقتصاد".ولفت متحدث الوزراء، إلى أن الحظر الشامل أحد الحلول لبعض الدول، لكن له مكاسب محتملة وخسائر مؤكدة لا لبس فيها، أبرزها نزيف الاقتصاد.وأردف: "لو عملنا حظر شامل أعداد الإصابات هتنخفض في الفترات اللاحقة، ولكن ليس هناك ضمانة لعدم عودة الإصابات مجددًا، والدول التي لجأت إلى الحظر الشامل نزفت اقتصاديًا بشدة.