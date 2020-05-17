عادل إمام يكشف سبب رفضه العمل مع شريف عرفة في بداياته

تحدث الفنان عادل إمام، عن علاقته بالمخرج شريف عرفة، وسبب رفضه التعامل معه في بداية حياته الفنية.وقال عادل إمام، في لقاء قديم له مع الإعلامي مفيد فوزي، وتم عرضه خلال الوقت الحالي بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الثمانين، إنه رفض العمل لأول مرة مع المخرج شريف عرفة، موضحًا أنه كان قد عرض عليه في بداياته سيناريو لأحد الأفلام، لكنه لم يعجبه.وأضاف أنه طلب من منتج الفيلم حينها عدم المخاطرة بإنتاج ذلك الفيلم خوفًا من فشله، مؤكدًا أنه فشل بالفعل.وأشار إلى أنه أعجب بعد ذلك بإخراج شريف عرفة، بعد مشاهدة أحد أعماله، ولذلك وافق فيما بعد على المشاركة معه في فيلم "اللعب مع الكبار" بعدما رشحه له الكاتب وحيد حامد.