موريتانيا: تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا

أعلن مدير الصحة العمومية في موريتانيا، الدكتور سيد ولد الزحاف، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 22 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19-) ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 62.وقال في مؤتمر صحفي: إن الخطر أصبح مضاعفا داعيا السكان إلى اليقظة والتقيد بشروط الوقاية.كان ولد الزحاف، قد أعلن أمس أربع حالات وفاة بالفيروس.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت بعثة منظمة الأمم المتحدة في موريتانيا تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بين موظفيها.