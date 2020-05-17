تفاصيل الاعتداء على كنيسة العذراء مريم فى الإسكندرية

كشفت كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مارجرجس بحي غبريال في الإسكندرية عن تفاصيل محاولة تعد شخص على الكنيسة اليوم.وأشارت الكنيسة - في بيان لها - إلى أن هناك شخصًا بالأمس ألقى زجاجة مولوتوف على الكنيسة، مؤكدة عدم وجود أي إصابات جراء الحادث أو تأثيرات على مبنى الكنيسة.وتابع البيان: "ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب الواقعة، كما سجلت الكاميرات التابعة للكنيسة الواقعة بالتفصيل".