تفاصيل الاعتداء على كنيسة العذراء مريم فى الإسكندرية
الأحد 17/مايو/2020 - 08:42 م
تريزة شنودة _ماريان رسميطباعة
كشفت كنيسة السيدة العذراء مريم والشهيد مارجرجس بحي غبريال في الإسكندرية عن تفاصيل محاولة تعد شخص على الكنيسة اليوم.
وأشارت الكنيسة - في بيان لها - إلى أن هناك شخصًا بالأمس ألقى زجاجة مولوتوف على الكنيسة، مؤكدة عدم وجود أي إصابات جراء الحادث أو تأثيرات على مبنى الكنيسة.
وتابع البيان: "ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب الواقعة، كما سجلت الكاميرات التابعة للكنيسة الواقعة بالتفصيل".
وأشارت الكنيسة - في بيان لها - إلى أن هناك شخصًا بالأمس ألقى زجاجة مولوتوف على الكنيسة، مؤكدة عدم وجود أي إصابات جراء الحادث أو تأثيرات على مبنى الكنيسة.
وتابع البيان: "ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب الواقعة، كما سجلت الكاميرات التابعة للكنيسة الواقعة بالتفصيل".