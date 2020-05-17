حفل عالمى لموسيقيين من 30 دولة لجمع تبرعات لمواجهة «كورونا»

أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين، أن موسيقيين من الأوركسترا من 30 دولة سوف يقدمون معا وبقيادة المايسترو شلومو مينتز في 28 مايو الجارى، حفلا موسيقيا عالميا عبر الإنترنت، سيتم بثه من خلال اليوتيوب إلى المشاهدين في كافة أنحاء العالم، بهدف جمع التبرعات لاستخدامها في عمليات الاستجابة ضد فيروس كورونا المستجد التي تقوم بها المنظمة الدولية في مختلف مناطق العالم.وأشارت المفوضية - في بيان بجنيف - إلى أن الحفل، الذى سيجمع أكثر من 50 موسيقيا من أمهر الموسيقيين من مختلف دول العالم ويبث على الهواء في السادسة مساء بتوقيت جرينتش، سوف يقدم فيه الموسيقيون أعمال فيفالدى وكريسلر وراشمانينو.وقال فيليبو جراندى المفوض السامى لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة: إن هذه الاستجابة لفنانين عالميين، هي مثال رائع على من يتجمعون وبشكل خلاق حول العالم لدعم اللاجئين وتوفير الأموال المنقذة للحياة والمؤثرة على ملايين الأطفال والنساء والرجال الذين تم اقتلاعهم من منازلهم.وقال الموسيقار شلومو مينتز: إن الفكرة وراء الحفل، هي مشاركة رسالة أمل من خلال بث الموسيقى إلى الجالسين في منازلهم بسبب الوباء بمختلف مناطق العالم، إضافة إلى الملايين الآخرين الذين أجبروا على ترك منازلهم، وهم بحاجة ماسة إلى الدعم الإنساني.جدير بالذكر أن المغنية الأمريكية الشهيرة وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشئون اللاجئين باربرا هندريكس تدعم الحفل.