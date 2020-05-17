مسلسل عمر ودياب الحلقة 24.. انفصال علي ربيع ومصطفى خاطر

مسلسل عمر ودياب الحلقة 24



وتقدم "الدستور" ملخص الحلقة 24 من مسلسل "عمر ودياب" المعروض على "قناة ON".



وانتهت الحلقة الثالثة عشر أمس بافتتاح عربة كبدة، ولكن الحي أغلقها بسبب عدم وجود ترخيص.



وبدأت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "عمر ودياب" بذهاب علي ربيع الذي يجسد شخصية "عمر" ومصطفى خاطر الذي يجسد شحصية "دياب" باستخراج ترخيص لعربية الكيدة تنفيذًا لقرار الحي، ولكنهما تفاجئا بافتتاح أحد الأشخاص لعربة كبدة بجانب مكان العربة الخاصة بهما.



وتخلص الثنائي من المنافس لهم بالاتفاق مع أحد الأشخاص لادعاء أنه تعرض لتسمم من هذة العربة كي يخسروا زبانئهم ويذهبون لهما.



مسلسل "عمر ودياب" هو أول تعاون بين نجمي مسرح مصر علي ربيع ومصطفى خاطر في الدراما التليفزيونية بعدما قدم كلا منهما مسلسلين من بطولته في العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجي، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبدالله وويزو وأحمد فتحي والمذيعة يسرا مصطفى.



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وعقب زيادة الأرباح بدأ الخلاف يدخل بين "عمر ودياب" على الأموال المكتسبة من عربة الكبدة وقررا الانفصال.

انتهى منذ قليل مسلسل عمر ودياب الحلقة 24 المسلسل الكوميدي الذي يخوض بطولته النجمان علي ربيع ومصطفى خاطر.