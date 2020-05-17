رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 17 مايو 2020 الموافق 24 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسل عمر ودياب الحلقة 24.. انفصال علي ربيع ومصطفى خاطر

الأحد 17/مايو/2020 - 11:01 م
عمر ودياب
عمر ودياب
حسن أمين
طباعة
انتهى منذ قليل مسلسل عمر ودياب الحلقة 24 المسلسل الكوميدي الذي يخوض بطولته النجمان علي ربيع ومصطفى خاطر.

مسلسل عمر ودياب الحلقة 24


وتقدم "الدستور" ملخص الحلقة 24 من مسلسل "عمر ودياب" المعروض على "قناة ON".

وانتهت الحلقة الثالثة عشر أمس بافتتاح عربة كبدة، ولكن الحي أغلقها بسبب عدم وجود ترخيص.

وبدأت الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "عمر ودياب" بذهاب علي ربيع الذي يجسد شخصية "عمر" ومصطفى خاطر الذي يجسد شحصية "دياب" باستخراج ترخيص لعربية الكيدة تنفيذًا لقرار الحي، ولكنهما تفاجئا بافتتاح أحد الأشخاص لعربة كبدة بجانب مكان العربة الخاصة بهما.

وتخلص الثنائي من المنافس لهم بالاتفاق مع أحد الأشخاص لادعاء أنه تعرض لتسمم من هذة العربة كي يخسروا زبانئهم ويذهبون لهما.

مسلسل "عمر ودياب" هو أول تعاون بين نجمي مسرح مصر علي ربيع ومصطفى خاطر في الدراما التليفزيونية بعدما قدم كلا منهما مسلسلين من بطولته في العامين الماضيين، وهو إنتاج شركة سينرجي، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر، وضيوف الشرف صلاح عبدالله وويزو وأحمد فتحي والمذيعة يسرا مصطفى.

اقرأ أيضا:

وعقب زيادة الأرباح بدأ الخلاف يدخل بين "عمر ودياب" على الأموال المكتسبة من عربة الكبدة وقررا الانفصال.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يعلن مواعيد حظر التجول فى عيد الفطر

مسلسل الاختيار الحلقة 24.. إنسانية أحمد منسي تظهر مع أطفال سيناء

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

«الصحة»: 18 وفاة و510 إصابات جديدة بـ«كورونا»

الصور

image description

«عودة الأمل».. توزيع كعك العيد على أصحاب الهمم والأيتام فى إمبابة (صور)

image description

إقبال متوسط على شراء «لبس العيد» بسوق إمبابة (صور)

image description

عودة المصريين من الكويت ودخولهم الحجر الصحي

image description

جولة داخل قصر البارون التاريخى بعد تطويره

image description

تعايش المواطنين مع كورونا .. وهدوء بوسط البلد

الأكثر قراءة

«الوزراء»: 4 استثناءات من قرار حظر المواصلات العامة

حذف خطة التعايش مع كورونا من موقع وزارة الصحة

مواعيد صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة 2020.. رابط القوى العاملة

وزير التعليم يعلن موعد امتحانات الدبلومات الفنية

إنفوجراف

image description

برلمانية تطالب بتطبيق غرامات فورية على مخالفي الحظر

image description

جهود الداخلية فى أسبوع (إنفوجراف)

image description

اتهامات مودة الأدهم التي قادتها للحبس (إنفوجراف)

image description

خطة العدل لعودة العمل بالمحاكم مع كورونا (انفوجراف)

أيام زمان

قصة حب مجهولة.. العندليب ووردة الجزائرية في «شهادة للتاريخ»

عزيز عيد اشترى خس مقابل الإيجار.. فرهن فريد شوقى بدلته لاستكمال المسرحية

قصة اتهام عمر مكرم بالكفر فى «هوامش المقريزى»

فاروق جعفر يكشف سبب فشله فى ضم «الخطيب» لنادى الزمالك

نجم الساعة

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

الصحة

أطباء اليابان يعانون من نقص الكمامات وسط أزمة كورونا

الأرق يزيد من عدم قدرة كبار السن على التخلص من الاكتئاب

«سانوفي» للأدوية: سنضمن وصول لقاح كورونا لكل العالم بوقت واحد

الدور الأساسى للحليب البودرة المدعم فى النظام الغذائى اليومى للأطفال

منوعات

بيع حذاء مايكل جوردان برقم قياسي

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

مواعيد القطارات اليوم الأحد 17-5-2020

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات وكيفية أداءها فى المنزل

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
توبة الشرير.. أبى فى السينما المصرية
ماجد حبته
رحم الله القطريين.. وأموالهم
د. منى حلمى
قسطنطين كفافيس.. صديقى الذى علمنى الاستغناء عن الشهرة والأضواء الخادعة
يوسف إدوارد
شكرًا عادل إمام "القبطي"
المزيد

الثقافة

أشرف عبد العزيز يدعم «1000 كاتب» لمساندة الدولة في القضاء على الشائعات

مهند الأخرس: الأدب الفلسطيني فعل ثقافي مقاوم

مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة عن وباء كورونا.. الثلاثاء

الشاعرة هبة الفقى تشارك فى أمسية «اتحاد كتاب الإمارات»