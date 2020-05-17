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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» تعلن نقل شعائر صلاة العيد من مسجد السيدة نفيسة

الأحد 17/مايو/2020 - 03:29 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
أميرة العناني
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قررت وزارة الأوقاف إذاعة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1441 هـ، من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها بالقاهرة بحضور 20 مصليًا فقط، مع إذاعة التكبيرات من المساجد وهي مغلقة دون السماح بالتجمع خارجها.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن عن آلية العمل خلال أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441هـ، مشيرًا إلى أن الوزارة قررت الاكتفاء بنقل صلاة العيد من خلال أحد المساجد الكبرى على أن تؤدى بعدد من الأفراد الذين يصح بهم الصلاة من إمام مسجد وعاملين بوزارة الأوقاف مع التشديد على عدم إتاحتها للجمهور.

وقال جمعة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن الوزارة ستعمل على إذاعة تكبيرات العيد من خلال إذاعة القرآن الكريم على غرار ما تم مع قرآن الفجر والمغرب المعمول به خلال شهر رمضان المبارك.

وكان مجلس الوزراء أعلن أنه ابتداء من منتصف يونيو تتم دراسة العودة التدريجية لإقامة الشعائر الدينية في دور العبادة.

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