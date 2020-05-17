ضبط 6 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط (6) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، لفات سلك كهربائى) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (2509215 "اثنين مليون وخمسمائة وتسعة آلاف ومائتين وخمسة وعشرين جنيها).وضبط (18) قضية أبرزها (مزاولة مهنة دون تصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح).كما نجحت الحملات في ضبط (237) مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ (124) حكما قضائيا متنوعا.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.