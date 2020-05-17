مقتل أحد أفراد الجيش الأفغانى فى هجوم مسلح

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل أحد أفراد الجيش وإصابة آخر في هجوم شنه مسلحون مجهولون واستهدف سيارة تابعة للجيش في العاصمة كابول.وأوضحت وزارة الداخلية الأفغانية- في بيان نقلته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية- أن الهجوم وقع، صباح اليوم الأحد، حيث قام مسلحون مجهولون بإطلاق النار على سيارة تابعة للجيش، فيما لم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.وأشار البيان إلى أنه تم فتح تحقيق في الهجوم لكشف ملابساته.