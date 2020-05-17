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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

«مكينسي جلوبال»: فيتنام تواجه مخاطر الفيضانات في 2050

الأحد 17/مايو/2020 - 09:14 ص
فيضان
فيضان
وكالات
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تواجه هو شي منه سيتي، أكبر مدينة في فيتنام، تزايد خطر الكوارث الناجمة عن الفيضانات، في ضوء التوسع السريع في البنية التحتية، الناجم عن النمو الاقتصادي، طبقا لما ذكره معهد "مكينسي جلوبال".

وفرص وقوع مثل تلك الأحداث ربما تزيد ما بين خمس وعشر مرات، بحلول عام 2050، مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية وإلحاق أضرار بالبنية التحتية بقيمة مليارات الدولارات، حسب تقرير من المعهد مؤرخ في شهر إبريل الماضي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

ويستند التحليل إلى خرائط خاصة باستخدام الأراضي وقواعد بيانات البنية التحتية ومنحنيات الأضرار، وتسهم هو شي منه، وهي منطقة فيضانات تاريخية، تقع على بعد حوالي ألف ميل جنوب العاصمة هانوي بحوالي ربع إجمالي الناتج المحلي لفيتنام.

وذكر المعهد أنه بينما يمكن أن تتكيف المدينة مع مخاطر الفيضانات في وقتنا الحالي، والتي يمكن أن تضرب 23% من مناطقها، فإن زيادة المد العمراني تزيد من احتمال هبوط الأرض وزيادة مستويات البحر.

وهذا يمكن أن يؤدي إلى إلحاق أضرار بالثروة العقارية بقيمة حوالي 8.4 مليار دولار، جراء الفيضانات بحلول عام 2050، أي أكثر ست مرات من التداعيات المتوقعة الحالية.

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