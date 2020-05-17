محافظ الأقصر يتفقد النزل الدولي لمتابعة علاج مرضى كورونا

تفقد المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، المدينة الشبابية الدولية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمخصصة مستشفى عزل للمصابين بفيروس كورونا، وذلك خلال جولة بمدينة الطود، وتابع المحافظ مع وكيل وزارة الصحة بالأقصر الخدمات المقدمة داخل المدينة.وأكد الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر أنه يتم توفير كافة وسائل الراحة للمرضى وتقديم الدعم النفسي لهم، مشيرا إلى أن المدينة مكونة من 4 أدوار وطاقتها 89 سرير داخل الغرف المجهزة على أحدث مستوى وتعد من أفضل المواقع المخصصة للعزل علي مستوى الجمهورية، حيث يتوافر بها كافة وسائل الترفيه ومدعومة بشبكة انترنت وكل غرفة مزودة بجهاز تلفزيون واستقبال أقمار فضائية " ريسيفر" ودورات مياه داخل كل غرفة، بالإضافة إلى ما يتم استحداثه من وسائل لتقديم الدعم النفسي للمصابين والمتعافين من خلال تدريبهم على ممارسة رياضة " التريض " والمشي داخل حدائق ومتنزهات المدينة، وتقديم الدعم المعنوي والنفسي للمساهمة في سرعة شفائهم، فضلا عن أعمال التعقيم والتطهير المستمرة للمبني وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية.وأثنى المحافظ على الجهد المبذول من الطاقم الطبي معربا عن تقديره لما يقومون به من دور كبير في علاج المرضى والمصابين.رافق المحافظ في جولته اللواء دكتور عماد ابو العزايم، سكرتير مساعد المحافظة،والمهندس أسعد مصطفى، مستشار المحافظ للمشروعات، والدكتور محمد رزق، رئيس مدينة الطود.