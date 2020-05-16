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سياسي

فرج عامر يثمن مبادرة «شاركونا الحكاية» للتوعية بأخطار كورونا

السبت 16/مايو/2020 - 11:46 م
فرج عامر
فرج عامر
إسلام نصير
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أشاد المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالمبادرة التي أطلقتها البرلمانية هالة أبو السعد، بعنوان "شاركونا الحكاية.. علشان الحماية"، للتوعية بخطورة فيروس كورونا وكيفية التعامل معه في جميع المراحل بدءا من الإصابة وحتى الشفاء.

وأشار عامر، في بيان له، إلى أن هذه المبادرة تستهدف توضيح المراحل التي يمر بها المصاب ونشرها بكل وسائل الإعلام في قوالب سهلة الفهم والتوضيح، وذلك لخلق حالة من التوعية بالفيروس، واستبعاد كافة الأفكار الوهمية التي توجد لدى العديد من المواطنين بخصوص الفيروس واعتقاد البعض بأنه وصمة عار.

ولفت رئيس لجنة الصناعة، أن المعلومات التي توجد لدى البعض بشأن فيروس كورونا بحاجة للتوضيح والتفسير، حتى يمكن التعامل مع المصابين والمتعافين، وإتاحة مساحة لمن أصيبوا بالفيروس في استعراض تفاصيل المرحلة التي مروا بها، بدءا من اكتشاف إيجابية الحالة، والإبلاغ، والتعامل مع الإصابة وكذلك الأعراض التي يشعر بها المريض، ومراحل العلاج حتى الشفاء، ما سيرفع الروح المعنوية لدى المصابين والفخر بتحملهم لهذا الوباء والتصدي له.

وكانت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، دشنت مبادرة "شاركونا الحكاية.. عشان الحماية"، كحملة توعوية من فيروس كورونا من خلال توثيق حالات إصابات كورونا منذ بداية الإصابة وحتى الشفاء وإعلانها على العلن أمام الجمهور وعلى شاشات التليفزيون ووسائل الإعلام.

وأوضحت، أن مضمون المبادرة يتلخص في إتاحة مساحة لمن أصيبوا بالفيروس في استعراض تفاصيل الأمر، وذلك من خلال توضيح كيفية الإصابة والابلاغ والتعامل مع الاصابة وكذلك الأعراض التي يشعر بها المريض، ومراحل العلاج والإعاشة في العزل وكيفية الشفاء منه، بتسجيل شهادات وأفلام قصيرة وإعلانات وغيره.

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