«الاختيار».. التكفيريون يتاجرون في الأعضاء البشرية لتمويل عملياتهم الإرهابية

لا يزال مسلسل "الاختيار" الذي يتناول قصة الشهيد البطل أحمد منسي الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة، في إظهار وضاعة وخسة جماع الإخوان الإرهابية والعناصر التكفيرية.ففي الحلقة 23 من مسلسل الاختيار التي عرضت اليوم، على قناة on e في تمام الساعة التاسعة مساءً، ظهرت عزم العناصر التكفيرية والإرهابيين في سرقة الأعضاء البشرية لبيعها لتمويل عملياتهم الخسيسة ضد قوات الجيش والشرطة وأبناء الوطن، خاصة بعدما خاضت قوات الصاعقة ضدهم عدد من العمليات التي أدت إلى ضعف قواهم ودحرهم، وضعف عمليات التمويل لهم سواء كان بالسلاح أو زيادة عددهم لمواصلة عملياتهم الإرهابية.وظهر في حلقة اليوم، قرار مصور فيديو الجماعة التكفيرية الانشقاق عنهم وذهب للكتيبة 103 للقائد منسي واعترف له بكل ما يعرفه معبرا له عن حزنه الشديد لانتمائه لهذه الجماعة في الماضي، ويقدم هذه الشخصية الفنان الشاب أحمد فوزي الذي خطف الأنظار منذ اللحظة الأولى لظهوره وهو يصور فيديو انتقام التكفيريين من الشيخ السيناوي.جدير بالذكر أن مسلسل «الاختيار» بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق ومن تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه عدد كبير من نجوم الشرف وهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق وآخرون.